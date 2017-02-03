İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yüzlerce kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etti.
Tel Aviv'de Rabin meydanında toplanan göstericiler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı. Yolsuzlukla suçlanan Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında bu ayın ilk haftasında polise iki kez ifade vermişti. Hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu, "Medya kuruluşlarını suçlayarak hükümeti düşürmek istiyorlar" dedi. - TEL AVİV
Netanyahu Yüzlerce Kişi Tarafından Protesto Edildi
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de yüzlerce kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu protesto etti.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yüzlerce kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etti.