Netanyahu: "Paris'teki Konferans Faydasızdır"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Paris'te gerçekleştirilen Ortadoğu Barış Konferansı'na ilişkin "Faydasız bir konferans" ifadesini kullandı.



Filistin ve İsrail ilişkilerinin yeni bir düzeye taşınması ve müzakerelerin yeniden canlandırılması amacıyla Ortadoğu Barış Konferansı Paris'te gerçekleştiriliyor. 70 ülkenin katıldığı konferansa İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas katılmıyor. Haftalık kabine toplantısında açıklamalarda bulunan Netanyahu, konferansı reddettiğini tekrarlayarak, "Paris'te gerçekleştirilen konferans, faydasız bir konferanstır" dedi. - KUDÜS