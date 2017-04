Netanyahu'nun Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüşmesini İptal Etmesi

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etmesinden dolayı Başbakan Angela Merkel'in üzüntü duyduğunu, ancak bunun İsrail ile olan ikili ilişkilerin önemini değiştirmeyeceğini söyledi.





Seibert, bugün başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Merkel'in de, daha önce İsrail'e yaptığı ziyaretler sırasında sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldiğini hatırlatarak, "Biz, demokratik bir ülkede hükümet dışı örgütlerle de bir araya gelinebilmesinin böyle sonuçlar doğurmadan da mümkün olabilmesi gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



Buna rağmen İsrail ile onlarca yıldan bu yana oluşturulan çok dostane ilişkiler olduğuna işaret eden Seibert, "Başbakan, bu görüşmenin yapılamamasından dolayı üzüntü duydu. Ancak bu, İsrail ile olan ilişkilerimizin olağanüstü önemi konusunda hiçbir şeyi değiştirmez." dedi.





Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sebastian Fischer de, Bakan Gabriel'in daha önce de Başbakan Netanyahu ile görüştüğünü ve aralarında iyi bir ilişki bulunduğunu ifade ederek, "Görüşmenin gerçekleşmemesinden dolayı üzüntü duyduk." dedi.



Görüşme öncesinde İsrail hükümeti tarafından Gabriel'in hükümeti eleştiren insan hakları örgütü temsilcileri ile bir araya gelmesinin istenmediği yönünde bazı sinyaller aldıklarını, ancak görüşme iptali kararının kendilerine yine de görüşmeden kısa bir süre önce bildirildiğini anlatan Fischer, Gabriel'in bölgedeki tüm kesimlerin görüşünü almak amacıyla söz konusu örgüt temsilcileri ile görüşmek istediğini kaydetti.





Bir gazetecinin, söz konusu örgütleri maddi açıdan destekleyip desteklemediklerini sorması üzerine de Fischer, maddi destek sağlamadıklarını, ancak bazı projelere destek verdiklerini aktardı.



Fischer, İsrail ile yıllardan beri geliştirdikleri ikili ilişkilerden dolayı bu ülkeye müteşekkir olduklarını sözlerine ekledi.



Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, İsrail ve Filistin temasları kapsamında insan hakları örgütleri Sessizliği Bozma (Breaking the Silence) ve B'tselem'i ziyaret etmeyi planlamış, Netenyahu da buna tepki göstererek Alman Bakan ile görüşmesini iptal emişti. Gabriel, dün akşam söz konusu örgüt temsilcileriyle bir araya gelmişti.