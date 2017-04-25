Netanyahu'nun Almanya Dışişleri Bakanı ile Görüşmesini İptal Etmesi

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, insan hakları örgütleri "Sessizliği Bozma" (Breaking the Silence) ve "B'tselem'i" ziyaret etme planından dolayı, ülkesinin Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile görüşmesini iptal eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.



Alman basınına yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki barış çabalarının iki devletli çözüm temelinde gerçekleştirilmesi konusunda, iki tarafa da yükümlülük getirmek gerektiğini belirten Müller, "Hem Filistinlilere, hem de Başbakan Netanyahu'ya çok açık bir şekilde Almanya'nın pozisyonunu anlatmak lazım." dedi.



Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen de Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin, diğer ülke hükümetleri gibi bu tür görüşmelere imkan sağlaması gerektiğini ifade etti.



"Bunun, İsrail tarafından yapılan çok talihsiz bir hata olduğuna inanıyorum." diyen Röttgen, İsrail hükümet temsilcilerinin Almanya'da tüm sivil toplum kuruluşlarıyla görüşebileceğini belirtti.



Röttgen, yeniden eski uygulamaya dönülmesini ümit ettiğini kaydetti.





Aşırı sağcı popülist "Almanya için Alternatif Partisi" Genel Başkanı Frauke Petry ise, Netanyahu'nun Gabriel ile görüşmesini iptal etmesinin anlaşılır bir karar olduğunu ileri sürdü.



Petry, Gabriel'in söz konusu insan hakları örgütleriyle görüşmek istemesinin, kesinlikle yapılmaması gereken bir şey olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı'nı, İsrail ile iyi ilişkiler geliştirme konusunda yeterince çaba sarf etmemekle suçladı.



Gabriel ise İsrail ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun görüşmeyi iç politikaya yönelik nedenlerinden dolayı iptal ettiğini savunarak, "Bizim şimdi İsrail'in iç politikasının oyun topu olmamamız lazım." ifadesini kullandı.





Görüşmenin iptal edilmesinin "Bir felaket olmadığını" dile getiren Gabriel, Almanya ile İsrail arasındaki ilişkinin hiçbir şekilde değişmeyeceğini kaydetti.





İki ülke arasındaki ilişkilerin bir süredir gergin olduğu belirtiliyor.





Almanya, şubat ayında, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini meşrulaştıracak yasa tasarısının İsrail parlamentosu tarafından onaylanmasını eleştirmiş, ardından mayıs ayında yapılması öngörülen ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de yer alacağı Almanya-İsrail Hükümetlerarası Toplantı'nın ertelendiği açıklanmıştı.



İsrail basını ise erteleme sebebinin, söz konusu yasa tasarısının onaylanması olduğunu iddia etmişti.





Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, 6-9 Mayıs tarihlerinde İsrail ve Filistin'i ziyaret etmesi bekleniyor.