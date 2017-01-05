Netanyahu'dan Yaralı Filistinliyi Öldüren Asker İçin Af Çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandıktan sonra "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunan İsrail askeri için af çağrısında bulundu.



Netanyahu sosyal medya aracılığı ile paylaştığı mesajında, "Bugün her şeyden önce Elor Azaria (suçlu bulunan asker), onun ailesi, İsrail askerleri, benim de aralarında bulunduğum birçok vatandaş, anne ve babalar için zor bir gün. Elor'un affedilmesini destekliyorum." ifadelerini kullandı.



Af yetkisini elinde bulunduran İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de, yaptığı yazılı açıklamada, "Elor Azaria için af başvurusunda bulunulması halinde bunu uygulamadaki standartlar ve ilgili makamların tavsiyeleri doğrultusunda değerlendireceğim." dedi.



El-Halil'de yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğüne dair görüntüleri ortaya çıkan İsrail askeri Azaria, yargılandığı askeri mahkemede dün "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulunmuştu. Azaria'ya ne ceza verileceğine ise daha sonra karar verileceği belirtilmişti.



Ne olmuştu?



İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geçen yıl mart ayında "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.



Olaydan saatler sonra bir İsrail askerinin, yerde yaralı halde yatan Abdulfettah eş-Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in, Youtube üzerinden yayınladığı görüntülere göre, söz konusu asker yerdeki yaralı Filistinlinin yakınına gelerek başına nişan alıyor ve ateş ediyor.



İsrail ordusu ise görüntünün yayınlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma bitene kadar da Azaria'nın görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Azaria ise daha sonra yaptığı savunmada, yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini ve Abdulfettah eş-Şerif'in kendisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" öne sürmüştü.



Aşırı sağcı bazı İsrailli politikacılar, yargılanan askere destek verdiklerini açıklamıştı. Tel Aviv'de birçok kez Elor Azaria'ya destek gösterisi düzenleyen sağcı İsrailliler, askerin serbest bırakılması için imza kampanyası başlatmıştı.