Netanyahu'dan Abbas'a "Filistinli Mahkumlara Yardımı Kes" Çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, "İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara ve İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlilerin ailelerine maddi yardımı kesmesi" çağrısında bulundu.



Netanyahu haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin yönetiminin, hapisteki teröristlere ve suç işlerken öldürülen teröristlerin yakınlarına yaptığı maddi yardımı kesmesi gerektiğini bu hafta sonu açıkça ortaya koydum. İsrailli sivilleri öldüren katilleri finanse edip onları yüceltirken aynı zamanda İsrail ile barış içinde olamazsınız." ifadelerini kullandı.



Netanyahu, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin geçen hafta başlattığı toplu açlık grevi konusunda ise "uluslararası hukuka uygun, sorumlu ve kararlı bir politika izlediklerini" öne sürdü.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için geçen hafta pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.



İsrail 1967'den bu yana uluslararası hukuku ihlal ederek Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor.