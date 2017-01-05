Netanyahu: 'Azaria İçin Af Kararı Verilmesini Destekliyorum'





İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yargılandığı askeri mahkeme tarafından 'kasıtsız adam öldürmek'ten suçlu bulunan İsrail askeri Elor Azaria hakkında af kararı alınması çağrılarına destek verdi.



Netanyahu sosyal medyada paylaştığı mesajında "Bugün bizim için acımasız ve üzücü bir gündü, özellikle de Azaria ve ailesi başta olmak üzere İsrailli askerler ve asker yakınları için. Ben de onlardan biriyim." dedi. Binyamin Netanyahu, "Elor Azaria için af kararı verilmesini destekliyorum" ifadesini kullandı.



Dün çıkarıldığı mahkeme Azaria'nın suçunu sabit görmüş; fakat cezanın açıklanmasını bir sonraki duruşmaya ertelemişti.



20 yıla kadar hapsi istenen asker hakkında İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, af talebi önüne gelmesi halinde bunu inceleyeceğini duyurmuştu.



Elor Azaria'nın İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yerde hareketsiz yatan yaralı bir Filistinli'yi başından vurarak öldürmesi farklı tepkilere yol açmıştı.



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Tags: Azaria İsrail Netanyahu: verilmesini Başbakan kararı destekliyorum Benyamin Netanyahu için Askeri Gepost: 05 januari 2017