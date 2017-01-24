Net Holding'ten Açıklama

Net Holding, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından "Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi" ihalesinin sonlandırıldığının şirkete bildirildiğini duyurdu.



Net Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 82'nci Maddesi ile 320 sayılı KHK'nın Ek 2'nci Maddesi değiştirilerek, şans oyunlarına ilişkin lisansın 6 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Türkiye Varlık Fonuna verildiği anımsatıldı.



Açıklamada, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Net Holding'e yolladığı yazısında anılan KHK hükmü gereğince, Şans Oyunlarının Lisans Verilmesi Suretiyle Özelleştirilmesi ihalesinin sonlandırıldığının bildirildiği kaydedildi.