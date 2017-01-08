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Nesrin Ortaç, Gelini Chloe'ye Sert Çıktı: Baba Olmak Oğlumun Hakkı

Nesrin Ortaç, Gelini Chloe'ye Sert Çıktı: Baba Olmak Oğlumun Hakkı

Serdar Ortaç'ın çocuk isteğini her sene geri çeviren eşi Chloe Loughnan'a tepki Nesrin Ortaç'dan geldi. İrlandalı geline, 'Oğlum 47 yaşına giriyor. Baba olmak hakkı' dedi.

Nesrin Ortaç, Gelini Chloe'ye Sert Çıktı: Baba Olmak Oğlumun Hakkı

2014 yılında İrlandalı manken Chloe Loughnan ile evlenen ünlü popçu Serdar Ortaç, çocuk sahibi olmak istediğini defalarca dile getirmişti. "6 yıldır Chloe ile birlikteyim, 2.5 yıldır da evliyiz. İlk günden beri çocuk isteğimi dile getirdim ama o her yıl 'Seneye' diyor" diyerek eşini şikayet etmişti. Son olarak devreye, Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç girdi.

"SERDAR'I ÇOK ÜZÜYOR"

Posta'nın haberine göre, Nesrin Ortaç gelinine "Oğlum bir ay sonra 47 yaşına giriyor. Baba olmak en doğal hakkı. İşlerini ön planda tutman Serdar'ı da beni de çok üzüyor" diye rest çekti.

"2017'DE OLMAZSA..."

2017 senesini artık hedef belirleyen Serdar Ortaç, "2017'de de çocuğum olmazsa biri kız diğeri erkek iki evlatlık alacağım. İnşallah çocuğum olur da evlatlığa gerek kalmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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