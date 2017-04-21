Neslihan Yavuzcan'la Ruh Beden Zihin / Nefes ile Mucizeni Yarat Semineri

Her gününüz koşuşturmayla geçiyor değil mi? Günler günleri kovalıyorPeki, bu koşuşturma içinde kendiniz için ne yapıyorsunuz?Olmak istediğiniz kişi ne?Spor ve diyet yapıyor acaba neden, kilo veremiyor sunuz?Mutlu ve sevgi dolu yaşamak için neye ihtiyacınız var?Sizi ne korkutuyor ya da ne engelliyor?

Neslihan Yavuzcan'la Ruh Beden Zihin / Nefes ile Mucizeni Yarat Semineri

Her gününüz koşuşturmayla geçiyor değil mi? Günler günleri kovalıyor

Peki, bu koşuşturma içinde kendiniz için ne yapıyorsunuz?

Olmak istediğiniz kişi ne?

Spor ve diyet yapıyor acaba neden, kilo veremiyor sunuz?

Mutlu ve sevgi dolu yaşamak için neye ihtiyacınız var?

Sizi ne korkutuyor ya da ne engelliyor?

Yaşamımda herşey tam ama neden mutsuzum?

Bu dünyaya geliş amacım nedir?

Neden herşey beni buluyor?

Peki... Ben kimim?

İŞTE TAM DA BU NOKTADA SİZE CEVABIMIZ....

SAĞLIKLI, canlı, dinamik, ol, hareket et..

Güneşe'e selam ver, Tibet'in gençlik Pınar'ı ile dinç kal..

Doğal alkali beslen; form da kal, arın, yenilen..

Çakraların dengelensin, bedeninde ve ruhunda bütünsel iyileşme başlasın

Zihnin endişesini durdur, açık ve net bir bakış açısı kazan..

Ruhunu Nefes'in ile özüne aç, sevgi ol, bolluk ol, bereket ol..

Aşk ile Bir OL..

Ruh Beden Zihin bütünlüğü ile

MUCİZENİ YARAT...

KATILIM BEDELİ: 100 TL

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : GELİŞİM İSTANBUL

Mekan Adresi : ADRES: Selim Ragıp Emeç Sok. Kafaoğlu Apt. No: 13 D: 6 SUADİYE
TEL: 0216 380 45 74 – 0533 920 84 70

Başlangıç Saati : 22.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 13: 00: 00

Kategori : NESLİHAN YAVUZCAN'LA RUH BEDEN ZİHİN / NEFES İLE MUCİZENİ YARAT SEMİNERİ

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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