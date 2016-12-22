Neslihan Yavuzcan'la 3 Günlük Nefes Kampı (23-24-25 Aralık)

Limitlerden özgürleşmek ve hayatının her alanına ulaşmak için 'Nefes ile Mucizelere giden bir yolculuk' semineri sizlerle...



"Yeniden sana dönme zamanı; değişerek, dönüşerek yenilenerek ve bu da senin huzurla, sağlıkla, aşk ile aldığın ve verdiğin nefes ile mümkün.



Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır ya.. Nefesinde öyle. Yaşam kum taneleri gibi ellerinden kayıp gidiyor. Kalk ve önce şükret aldığın her nefese... Sonra hayatını anlamlı kılmak, anını kaliteli yaşamak en önemlisi kendin olmak için.



Önce bizimle nefes al. Yaşam sana aksın, arzu ettiğin şekliyle sarsın seni aşkın nefesi. Nefesini değiştir, dönüştür hayatın değişsin. Çağrıyı duyan gelir. 3 gün bizlerle olman niyeti ile..."



Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi için 0532 207 01 59 numaralı telefonu arayabilirsiniz.