Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Winx Figür Modelleme Eğitimi

4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Figür Modelleme Eğitimine bekleriz…



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler Pastacılık Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,



• Eğitim 1 gün / günde 8 saat sürecektir.



Etkinlik İçeriği :



- Orantılı Vücut yapım teknikleri



- Duruş verme teknikleri



- Giydirme teknikleri



- Kanat yapım teknikleri Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.