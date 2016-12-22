Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Winx Figür Modelleme Eğitimi

4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Figür Modelleme Eğitimine bekleriz…
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler Pastacılık Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,
• Eğitim 1 gün / günde 8 saat sürecektir.
Etkinlik İçeriği :
- Orantılı Vücut yapım teknikleri
- Duruş verme teknikleri
- Giydirme teknikleri
- Kanat yapım teknikleri Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Kaynak: Etkinlik.io