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Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Winx Figür Modelleme Eğitimi

Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Winx Figür Modelleme Eğitimi

4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Figür Modelleme Eğitimine bekleriz...

Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Winx Figür Modelleme Eğitimi

4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Figür Modelleme Eğitimine bekleriz…

Etkinlik Detayları:

Eğitimler Pastacılık Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,

Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,

Eğitim 1 gün / günde 8 saat sürecektir.

Etkinlik  İçeriği :

- Orantılı Vücut yapım teknikleri

- Duruş verme teknikleri

- Giydirme teknikleri

- Kanat yapım teknikleri Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

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