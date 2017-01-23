Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Peri Kız Pasta Eğitimi

4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Peri Kız Pasta Eğitimine bekleriz…



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler Pastacılık Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,



• Eğitim 3 gün / günde 8 saat sürecektir.



Etkinlik İçeriği :



- Kanat yapım teknikleri,



- Mantar yapımı,



- Mantarın üzerine figür yerleştirme,



- Anatomik bilgi,



- Orantılı yüz ve vücut yapımı,



- Tamamen tel kullanılarak orantılı hareketli vücut yapımı,



- El ile boyama tekniği,



- Duruş verme tekniği,



- Giydirme teknikleri,



- Yüz boyama teknikleri,



- Strafor kaplama teknikleri



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.