Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Peri Kız Pasta Eğitimi

4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Peri Kız Pasta Eğitimine bekleriz...

Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Peri Kız Pasta Eğitimi

4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Peri Kız Pasta Eğitimine bekleriz…

Etkinlik Detayları:

Eğitimler Pastacılık Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,

Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,

Eğitim 3 gün / günde 8 saat sürecektir.

Etkinlik  İçeriği :

- Kanat yapım teknikleri,

- Mantar yapımı,

- Mantarın üzerine figür yerleştirme,

- Anatomik bilgi,

- Orantılı yüz ve vücut yapımı,

- Tamamen tel kullanılarak orantılı hareketli vücut yapımı,

- El ile boyama tekniği,

- Duruş verme tekniği,

- Giydirme teknikleri,

- Yüz boyama teknikleri,

- Strafor kaplama teknikleri

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

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