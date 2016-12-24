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Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Çiçek Modelleme Eğitimi

Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Çiçek Modelleme Eğitimi

4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Çiçek Modelleme Eğitimine bekleriz...

Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Çiçek Modelleme Eğitimi

4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Çiçek Modelleme Eğitimine bekleriz…

Etkinlik Detayları:

Eğitimler Pastacılık Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,

Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,

Eğitim 2 gün / günde 8 saat sürecektir.

Etkinlik  İçeriği :

1. Gün :

- Çiçek yapımında kullanılan malzemelerin tanıtılması ve temini,- Çiçek yapımında tel kesici ve damarlayıcı kullanımı ile yaprakları kurutma tekniği

2. Gün:

- Yaprakları Boyama tekniği,- Yaprakların toplanarak çiçek haline getirilmesi.

Yapılacak Çiçekler : Şakayık,Manolya,Gül,Orkide,Lilyum,Ortanca

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

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