Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Çiçek Modelleme Eğitimi

4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Çiçek Modelleme Eğitimine bekleriz…



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler Pastacılık Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,



• Eğitim 2 gün / günde 8 saat sürecektir.



Etkinlik İçeriği :



1. Gün :



- Çiçek yapımında kullanılan malzemelerin tanıtılması ve temini,- Çiçek yapımında tel kesici ve damarlayıcı kullanımı ile yaprakları kurutma tekniği



2. Gün:



- Yaprakları Boyama tekniği,- Yaprakların toplanarak çiçek haline getirilmesi.



Yapılacak Çiçekler : Şakayık,Manolya,Gül,Orkide,Lilyum,Ortanca



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.