4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Çiçek Modelleme Eğitimine bekleriz…
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler Pastacılık Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,
• Eğitim 2 gün / günde 8 saat sürecektir.
Etkinlik İçeriği :
1. Gün :
- Çiçek yapımında kullanılan malzemelerin tanıtılması ve temini,- Çiçek yapımında tel kesici ve damarlayıcı kullanımı ile yaprakları kurutma tekniği
2. Gün:
- Yaprakları Boyama tekniği,- Yaprakların toplanarak çiçek haline getirilmesi.
Yapılacak Çiçekler : Şakayık,Manolya,Gül,Orkide,Lilyum,Ortanca
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Çiçek Modelleme Eğitimi
4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Çiçek Modelleme Eğitimine bekleriz...
4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Çiçek Modelleme Eğitimine bekleriz…