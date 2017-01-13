4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Balerin Pasta Eğitimine bekleriz…
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler Pastacılık Uygulama Mutfağında yapılmaktadır,
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır,
• Eğitim 3 gün / günde 8 saat sürecektir.
Etkinlik İçeriği :
- Anatomik bilgi,
- Orantılı yüz ve vücut yapımı,
- Tamamen tel kullanılarak orantılı hareketli vücut yapımı,
- El ile boyama tekniği,
- Duruş verme tekniği,
- Giydirme teknikleri,
- Yüz boyama teknikleri,
- Strafor kaplama teknikleri
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Balerin Pasta Eğitimi
4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Balerin Pasta Eğitimine bekleriz...
4 yılda bir düzenlenen İKA Aşçılık Olimpiyatlarında 1 Altın ve 1 Gümüş madalya ayrıca Hırvatistan da düzenlenen International Culinary Festival de 1 Altın madalya ile ülkemizi başarı ile temsil eden Neslihan Menteş ile Şeker Hamuru Balerin Pasta Eğitimine bekleriz…