Neslihan Çevik kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Neslihan Çevik'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Neslihan Çevik geliyor. Peki, Neslihan Çevik kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Neslihan Çevik'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

NESLİHAN ÇEVİK KİMDİR?

Neslihan Çevik, 2010 yılında Arizona Devlet Üniversitesi'nde sosyoloji doktora bölümünü bitirdi. Aynı sene, Virjinya Üniversitesi, İleri Kültür Çalışmaları Watson Manor Enstitüsü'ne tez çalışmasını kitaplaştırmak için davet edildi.

Muslimism in Turkey and Beyond: Religion in the Modern World (Türkiye ve ötesinde Müslümancılık: Modern Dünyada Din) adlıkitabı 2015 yılında Palgrave MacMillan tarafından yayınlandı. Amerika Birleşik Devletleri Meclisi'nde (Library of Congress), CAIR-Chicago, ve Notre Dame Üniversitesi'nde kitap imza günleri yapıldı.2018'de Hece Yayınları kitabı Türkçe 'ye çevirdi ve yayınladı.

2014'de Türkiye'ye dönen Neslihan Çevik, akademik çalışmalarına 'üçüncü dalga terörizm' çalışarak devam etti. Neslihan Çevik'in bu çalışmaları bir çok ulusal ve uluslararası medyada (CNN, Al Jazeera, Voice of America vb.) yer aldı ve NATO gibi kurumlarca atıfta bulunuldu.

Entelektüel ve akademik kuruşlara ek olarak, 2013'den beri helal marketler de hem ulusal hem uluslararası düzeyde müşteri algısı, markalaşma, ürün ve süreç inovasyonu gibi alanlarda sektör devlerine danışmanlık veren Neslihan Çevik bu alan bazı projeler yürütmüştür.

Neslihan Çevik, 2015 yılında bir sosyal girişime yönelerek, Türkiye'de ilk defa sadece genç kadın konservatif gruba yönelik bir giyim ve hayat tarzı e-ticaret lean-start-up firması olan M-Line'i kurdu.

2016-2018 yılları arasında İslam Birliği Teşkilatı (IBT) ve İslam Kalkınma Bankası(IKB) ilesosyal sürdürülebilir kalkınma aile, kadın, terörizm, gençler, girişimcilik, istihdam gibi konularda çeşitli çalışmalar yaptı ve projeler yürüttü. Bu kurumların aksiyon planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesinde yer aldı.

2018'den beri ürün dizayn & geliştirme ve pazarlama üzerine daha ağırlıklı olarak yönelen Neslihan Çevik, özellikle disruption (yapıcı yıkım) ve inovasyon olanakları üzerine odaklandı.

Neslihan Çevik, 2020 yılında Gelecek Partisi çatısı altında siyasete girdi.

Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Neslihan Çevik'in Twitter'da 7 bin takipçisi bulunuyor.