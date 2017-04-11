Neslihan Atagül, Tek İmza ile 1.2 Milyon TL Kazandı

Son dönemin en dikkat çeken kadın oyuncularından Neslihan Atagül reklam yıldızı oldu. Daha önce de bir şampuan markasının reklamında rol alan Neslihan Atagül'ün işleri iyice açıldı.

SPOR GİYİM MARKASININ YÜZÜ OLDU

Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile evlenen oyuncu, bu kez de bir spor giyim markasının reklam yüzü oldu.

TEK İMZA İLE 1.2 MİLYON TL KAZANDI

Şampuan reklamından 1 milyon TL'yi cebine koyan Atagül, son projesinden de dudak uçuklatan bir ücret kazandı. Sevilen oyuncunun, 1.2 milyon TL'ye imza attığı konuşuluyor. (Kaynak: Habertürk)

Neslihan Atagül'ün sosyal medya hesabından paylaştığı karelerden bazıları;







