Neslihan Atagül, Canlı Yayında Hamilelik Haberlerini Yalanladı

Geçen yıl temmuz ayında evlenen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun Instagram yazışmaları hayranlarını heyecanlandırdı. Herkes "Neslihan hamile mi" diye sorular sormaya başlayınca güzel oyuncu, Star TV'de yayınlanan 'Duyamayan Kalmasın' programında haberleri yalanladı.

"NESLİHAN ATAGÜL HAMİLE Mİ?"

Neslihan Atagül, önceki gün eşi Kadir Doğulu'nun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına da "Kahraman! Seni seviyorum" notunu düştü. Kadir Doğulu, eşinin bu sözlerine "Seni seviyorum. 2 bebek" diye karşılık verince olanlar oldu. "2 bebek" notu çiftin fanları arasında "Neslihan hamile... Bebek geliyor" şeklinde yorumlara neden oldu.

GÜZEL OYUNCU HABERLERİ YALANLADI

Bu haberlerin üzerine Neslihan Atagül, canlı yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında hamile olmadığını söyledi.

İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun kafaları karıştıran o yazışmaları:

