Nesine.com Eskişehir Basket Adım Adım Üst Lige

Nesine.Com Eskişehir Basket Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, play-off serisinin ilk maçını farklı kazanmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda şampiyon olarak bir üst lige yükseleceğiz" dedi.



Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor. Çeyrek final mücadelesinde Nesine.Com Eskişehir Basket, İstanbulspor Beylikdüzü'nü 99-67 mağlup etti. Sezon başından bu yana bir üst lige çıkmak için çalıştıklarını ifade eden Nesine.Com Eskişehir Basket Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, play-off serisinin ilk maçını kazandıkları için oyuncularını kutladı. Başkan Özeçoğlu, "Oyuncularımız zaten 1 haftadır bu maça hazırlanıyorlardı. Pazar günü de bu seriyi kazanıp Final Four'u beklemeye başlayacağız. İstanbulspor Beylikdüzü güçlü bir rakip. İnşallah Pazar günü kazanıp seriyi 2-0'a getireceğiz" diye konuştu.



"Sezon sonunda şampiyon olarak bir üst lige yükseleceğiz"



İyi bir oyun ortaya koyduklarını aktaran Başkan Sinan Özeçoğlu, taraftar desteğinin öneminde dikkat çekerek, "Bugün oynadığımız oyunla farklı kazandık. Takımımız gerçekten iyiydi. Belki biraz da rakip şanssızdı diyelim. Ama biz şampiyon olmaya inandık. İnanmış 14 tane oyuncumuz var. Sezon sonunda şampiyon olarak bir üst lige yükseleceğiz. Bugün taraftarımız da yine muhteşemdi. Maçın başından sonuna kadar desteklediler takımımızı. İnşallah Pazar günü oynanacak maçta da takımımızın yanında olacaklar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR