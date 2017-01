Nesilleri Güldüren Bir Evlilik Komedisi "HİSSE-İ Şayİa"

İ. Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazıp Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği oyun, seyircisinin büyük beğenisini kazandı.

Dramaturgisini Gökhan Aktemur'un yaptığı oyunun galasına; Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul ve sanatçı Ali İpin'in de aralarında bulunduğu birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

Oyunun konusu:

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu; ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan ("hissei şayia") karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor. Şiddetli geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan fakat aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla aktarılıyor. Oyunda; Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Sezai Aydın, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz ve Zihni Göktay rol alıyor.

Oyun, 18-21 Ocak 2017 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.