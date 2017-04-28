Neşet Ruacan Trio Ft. Şenova Ülker
Neşet Ruacan Band'in bu performansında sahnede caz müziğin önde gelen isimlerinden Şenova Ülker'i trompette izleyeceksiniz.
Neşet Ruacan Band'in bu performansında sahnede caz müziğin önde gelen isimlerinden Şenova Ülker'i trompette izleyeceksiniz.
Neşet Ruacan Band her programında değişen değerli konuklarıyla, İstanbul'da cazseverlerin önemle ve yakından takip ettiği performanslar arasında yer alamaya devam ediyor.
Virtüöz enstrümantistlerin ve birbirinden değerli vokallerin yer aldığı projede her performans imza niteliğinde.
Şenova Ülker (t) Neşet Ruacan (g) Deniz Dündar (d) Hakan Behlil(b)
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Living Room
Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9
Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Neşet Ruacan Trio Ft. Şenova Ülker
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io