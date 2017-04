Neşet Ruacan Band'in bu performansında sahnede caz müziğin önde gelen isimlerinden, Bulut Gülen'i trombonda, Engin Recepoğulları'nı saksafonda izleyeceksiniz.



Neşet Ruacan Band her programında değişen değerli konuklarıyla, İstanbul'da Caz severlerin önemle ve yakından takip ettiği performanslar arasında yer alamaya devam ediyor.



Virtüöz enstrümantistlerin ve birbirinden değerli vokallerin yer aldığı projede her performans imza niteliğinde.



Bulut Gülen (t) Engin Recepoğulları (s) Neşet Ruacan (g) Deniz Dündar (d) Hakan Behlil(b)



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Living Room



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Arayıcıbaşı Sok. No: 9



Başlangıç Saati : 14.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Neşet Ruacan Trio ft. Bulut Gülen & Engin Recepoğulları



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır