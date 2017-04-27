Neşet Ertaş Mucur'da Anıldı

Mucur ilçesinde, Neşet Ertaş'ı anma programı düzenlendi.



Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin düzenlediği programda, Ertaş'ın hayatının yer aldığı film izletildi.



Programda, Mucurlu sanatçı Selim Şahin ve öğrenci Ebru Aslanoğlu, bozlak ustası Ertaş'ın sevilen türkülerini seslendirdi.



Okul Müdürü Ufuk Karadavut, programın sonunda yaptığı açıklamada, okulun bir dersliğine Neşet Ertaş, diğerlerine de Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerleri Aşık Paşa ve Şeyh Edebali'nin isimlerinin verildiğini söyledi.



Programa, Mucur Jandarma Komutanı Yüzbaşı Metin Kütük, ilçe Emniyet Müdür Vekili Üstüner Ekici, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.