Neşeli Yuva

Neşeli Yuva, ebeveyn/çocuk ilişkisi, sağlıklı toplum için gereken güvenli ve düzgün aile yapısını konu edinen bir çocuk oyunudur.

Neşeli Yuva

Neşeli Yuva, ebeveyn/çocuk ilişkisi, sağlıklı toplum için gereken güvenli ve düzgün aile yapısını konu edinen bir çocuk oyunudur.

Her açıdan sağlıklı aile ve toplum için gereken anne-baba-çocuk ilişkileri rol modeller üzerinden ve gelişen olaylar yardımıyla anlatır. İlişkiler içerisindeki bir takım çarpıklıklara ve sorunların temellerine yönelik vurgular yapan Neşeli Yuva müzikleri, kostümleri ve dekoruyla eğlendirici bir oyun.

Yazar: İlknur Demir

Yönetmen: Şafak Tok

Dekor&Kostüm: Aden Sanat

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Tiysav

Mekan Adresi : Eski Büyükdere Caddesi, Behçet Sokak, No: 4 / 4

Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Neşeli Yuva

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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