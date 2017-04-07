Neşeli Yuva, ebeveyn/çocuk ilişkisi, sağlıklı toplum için gereken güvenli ve düzgün aile yapısını konu edinen bir çocuk oyunudur.



Her açıdan sağlıklı aile ve toplum için gereken anne-baba-çocuk ilişkileri rol modeller üzerinden ve gelişen olaylar yardımıyla anlatır. İlişkiler içerisindeki bir takım çarpıklıklara ve sorunların temellerine yönelik vurgular yapan Neşeli Yuva müzikleri, kostümleri ve dekoruyla eğlendirici bir oyun.



Yazar: İlknur Demir



Yönetmen: Şafak Tok



Dekor&Kostüm: Aden Sanat



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Tiysav



Mekan Adresi : Eski Büyükdere Caddesi, Behçet Sokak, No: 4 / 4



Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Neşeli Yuva



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır