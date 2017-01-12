Neşeli İkinci Bahar

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Emekliler Platformu, son bir yılda 2 bin kişiye hizmet verdi.



Düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle emeklilerin sosyal yaşamlarına katkıda bulunmayı amaçlayan Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Emekliler Platformu, emeklilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Emekliler Platformu, son bir yılda verdiği rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, sosyal, kültürel ve spor faaliyetleri, Güngörmüş Konakları hizmetleri ve gezilerinden yaklaşık 2 bin kişi yararlandı.



Zaman zaman emeklilerin bilgi birikimlerini ve hayat tecrübelerini aktarabilecekleri, birbirleriyle ve genç kuşaklarla görüş alışverişinde bulunabilecekleri bir ortam oluşturan Emekliler Platformuyla ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi:



"Bizler Keçiören'de herkesin vaktini nitelikli ve verimli değerlendirmesi için var gücümüzle çalıyor, hiçbir kesimi ihmal etmiyoruz. Emekli vatandaşlarımızın da hayattan kopmasına izin vermiyor, farklı etkinliklerle birlikte zaman geçirmesine yönelik etkinlikler planlıyoruz." - ANKARA