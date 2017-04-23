Neşe Erberk Edirne'de Okul Açtı
Türkiye genelinde 30’u aşkın anaokulu bulanan ünlü isim Neşe Erberk, bir okul da Edirne’de açtı.
Türkiye genelinde 30'u aşkın anaokulu bulanan ünlü isim Neşe Erberk, bir okul da Edirne'de açtı.
İstasyon Mahallesi 100. Cadde Sinan Efendi Sokak'ta açılan Neşe Erberk Edirne Anaokulunun açılışı, Neşe Erbek'in katılımı ile gerçekleştirildi. Erberk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hem 23 Nisan coşkusunu hem de Edirne anaokulumuzun açılış keyfini yaşıyoruz. Ne mutluyuz Edirne gibi eğitime önem veren şehirde, mekanda, büyüklerimizle birlikte ve de çocuklarımızla birlikte bu tohumları atıp daha eğitim yolunda nice adımlar atacağız. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin eğitim alanında Türkiye'de başarısının yüksek olduğunu belirterek, "Neşe Erberk'i daha önceleri biz daha iyi biliyorduk ama bu yönü bütün yönlerinin önünde bir yön. Böyle markalaşmış bir eğitim kurumunu Edirne'ye kazandırmış olmaları, Önengüt aileleri ile birlikte açmış olmaları da bizim için gurur vesilesi. Edirne eğitimde Türkiye'nin en başarı illeri içerisinde, hatta ilk üçte. Hep ilk üçteyiz" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan ise, "23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram. Anlamlı bir günde anlamlı bir açılış için burada bulunuyoruz. Edirne ili okul öncesi okullaşmada Türkiye birincisi. Neşe Erberk Edirne Anaokulunun açılması bizim için gurur verici. Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.
Açılışa Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. - EDİRNE