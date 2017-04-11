Neriman Kaban, Şehit Aileleriyle Buluştu

Zonguldak Valisi Ali Kaban'ın eşi Neriman Kaban, şehit yakınlarıyla buluştu.



Neriman Kaban, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde ikamet eden şehit yakınlarıyla buluştu. İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi'nin eşi Hatice Selvi, Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel'in eşi Seval Beşel ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri de programda hazır bulundu. Orduevinde düzenlenen etkinlikte şehit aileleriyle tek tek ilgilenen Neriman Kaban, şehit aileleriyle sohbet etti. - ZONGULDAK