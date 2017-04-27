Nereye Gitti Bütün Çiçekler
Tuğrul Tülek'in yönettiği "Nereye Gitti Bütün Çiçekler" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Tuğrul Tülek'in yönettiği "Nereye Gitti Bütün Çiçekler" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
7 kadın, 7 farklı hikaye... Hepsinin tek ortak özelliği aynı yerde yaşamak zorunda kaldıkları gerçeği... En azından beli bir süre için yılın en iddialı oyunlarından biri "Nereye Gitti Bütün Çiçekler...
Yönetmen: Tuğrul Tülek
Müzik Direktörü: Buket Bahar
Oyuncular: Şenay Gürler, Hale Akınlı, Goncagül Sunar, Feri Baycu Güler, Gözde Kansu, Melisa Doğu, Ece Yüksel
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi
Mekan Adresi : Dereboyu Cad. Ortaköy Kültür Merkezi No: 12/a K: 1
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Nereye Gitti Bütün Çiçekler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır