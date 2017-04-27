Nereye Gitti Bütün Çiçekler

Tuğrul Tülek'in yönettiği "Nereye Gitti Bütün Çiçekler" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Nereye Gitti Bütün Çiçekler

Tuğrul Tülek'in yönettiği "Nereye Gitti Bütün Çiçekler" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

7 kadın, 7 farklı hikaye... Hepsinin tek ortak özelliği aynı yerde yaşamak zorunda kaldıkları gerçeği... En azından beli bir süre için yılın en iddialı oyunlarından biri "Nereye Gitti Bütün Çiçekler...

Yönetmen: Tuğrul Tülek

Müzik Direktörü: Buket Bahar

Oyuncular: Şenay Gürler, Hale Akınlı, Goncagül Sunar, Feri Baycu Güler, Gözde Kansu, Melisa Doğu, Ece Yüksel

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi

Mekan Adresi : Dereboyu Cad. Ortaköy Kültür Merkezi No: 12/a K: 1

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Nereye Gitti Bütün Çiçekler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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