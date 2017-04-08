Tuğrul Tülek'in yönettiği "Nereye Gitti Bütün Çiçekler" tiyatro oyunu, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



7 kadın, 7 farklı hikaye... Hepsinin tek ortak özelliği aynı yerde yaşamak zorunda kaldıkları gerçeği... En azından beli bir süre için yılın en iddialı oyunlarından biri "Nereye Gitti Bütün Çiçekler...



Yönetmen: Tuğrul Tülek



Müzik Direktörü: Buket Bahar



Oyuncular: Şenay Gürler, Hale Akınlı, Goncagül Sunar, Feri Baycu Güler, Gözde Kansu, Melisa Doğu, Ece Yüksel







Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Kadıköy Halk E.M



Mekan Adresi : Bahariye Cad. No: 39



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Nereye Gitti Bütün Çiçekler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır