Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?
Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği yeni oyunu "Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?" aynalı bir güldürü Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği yeni oyunu "Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?" aynalı bir güldürü Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Ülkemizin nereye gittiğine ayna tutan bir oyun.
Oyuncular: Ferhan Şensoy, Ali Çatalbaş, Serap Günaydın, Pınar Alsan, Elif Durdu, Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Ses Tiyatrosu
Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Halep Pasajı, No: 62/90
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io