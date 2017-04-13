Etkinlikte sınırlı sayıda "1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava" kampanyası vardır.



Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği yeni oyunu "Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?" aynalı bir güldürü Moi Sahne'de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Ülkemizin nereye gittiğine ayna tutan bir oyun.



Oyuncular: Ferhan Şensoy, Ali Çatalbaş, Serap Günaydın, Pınar Alsan, Elif Durdu, Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Başakşehir



Mekan : Mall of İstanbul MOİ Sahne



Mekan Adresi : Mall of İstanbul AVM, Kat: 4



Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 13.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır