Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?

Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği yeni oyunu "Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?" aynalı bir güldürü Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?

Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği yeni oyunu "Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?" aynalı bir güldürü Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ülkemizin nereye gittiğine ayna tutan bir oyun.

Oyuncular: Ferhan Şensoy, Ali Çatalbaş, Serap Günaydın, Pınar Alsan, Elif Durdu, Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi

Mekan Adresi : Trump Towers

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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