Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği yeni oyunu "Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?" aynalı bir güldürü Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Ülkemizin nereye gittiğine ayna tutan bir oyun.



Oyuncular: Ferhan Şensoy, Ali Çatalbaş, Serap Günaydın, Pınar Alsan, Elif Durdu, Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Trump Kültür ve Gösteri Merkezi



Mekan Adresi : Trump Towers



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır