Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?

Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği yeni oyunu "Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?" aynalı bir güldürü Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?

Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği yeni oyunu "Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?" aynalı bir güldürü Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ülkemizin nereye gittiğine ayna tutan bir oyun.

Oyuncular: Ferhan Şensoy, Ali Çatalbaş, Serap Günaydın, Pınar Alsan, Elif Durdu, Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Ses Tiyatrosu

Mekan Adresi : İstiklal Caddesi, Halep Pasajı, No: 62/90

Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 20: 00: 00

Kategori : Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

İstiklal Caddesi, Ses Tiyatrosu, Ferhan Şensoy, Derya Şensoy, Elif Durdu, Istanbul, İstanbul, Tiyatro, Beyoğlu, Pınar
sponsored ads