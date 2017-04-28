Nereden Nereye Filmi
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Ejder Kalender, 25 yaşlarında en büyük ideali oyuncu olmak olan bir gençtir. Bodrum’da bir kablolu TV bayisinde çalışmaktadır. Bir gün gazetede, en çok sevdiği dizinin yapımcısı Barış Savaş’ın ve ünlü oyuncu Metin Leylek’in Bodrum’daki yazlıklarına geleceği haberini okur. Hemen bir plan yapıp, hayatlarına dahil olur. Aksiliklerle dolu geçirilen bir gecenin sonunda, Ejder istediğini alabilecek midir orası bilinmez.
yönetmen: Volkan Dönmez
senaryo: Selim Çiprut
oyuncular: Sarp Levendoğlu, İnan Ulaş Torun, Yosi Mizrahi, Hakan Bilgin, Aslı Mavitan Balkaş, Özge Ünlütezcan
fİlmİn türü: Komedi
orİjİnal adi: Nereden Nereye
yapimci fİrma: İnsignia Yapım
yapim yili: 2016
yapim ülkesİ: Türkiye
orİjİnal dİlİ: Türkçe
fİlmİn süresİ: 90 dk.
resmİ sİtesİ: http://neredennereyefilmi.com/
dağitici fİrma: Mars Dağıtım
vİzyon tarİhİ: 28.04.2017
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