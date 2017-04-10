Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişi, nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralandı.



Akçartarla Mahallesi'ndeki yakınlarının düğününe giden Kenan Baştürk (49), bir anda yere yığıldı.



Boynuna kurşun isabet ettiği anlaşılan Baştürk, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine götürüldü.



Buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Baştürk'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Jandarma, zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.