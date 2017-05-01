Nepal'in Yüksek Mahkeme Başkanı Görevinden Uzaklaştırıldı

Nepal'de Yüksek Mahkeme'nin ilk kadın başkanı, parlamentoya sunulan azil talebinin imzalanmasının ardından açığa alındı.



Yüksek Mahkeme Sözcüsü Mahendra Nath Upadhaya, yaptığı açıklamada, ülkenin ilk kadın Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki hakkında "tarafsız davranmamak" ve "yürütme erkine müdahale etmek" suçlamasıyla parlamentoya sunulan azil talebinin milletvekillerinin yarısı tarafından imzalandığını belirtti.



Upadhaya, azil talebinin iktidarda bulunan iki partinin üyelerinin çoğunluğunun imzasını almasının ardından Karki'nin görevinden uzaklaştırıldığını kaydetti.



Başbakan Yardımcısı ve Seçimlerin Güvenliğinden Sorumlu İçişleri Bakanı Bimalendra Nidhi de karara tepki olarak görevinden istifa etti.



Bakanlık Basın Müşaviri Ramjee Dahal, Nidhi'nin söz konusu kararını yasama ve yargı arasındaki mesafeyi açacağını düşündüğünü ve bu nedenle görevinden istifa ettiğini bildirdi.



Nidhi'nin istifasının 2 hafta sonra düzenlenecek yerel seçimlerde sorunlara yol açmasından endişe ediliyor.



Nisan 2016'da göreve gelen ve gelecek ay emekli olacak Karki, yürütme erkine müdahale etmek ve yanlı kararlar vermekle suçlanıyordu.



Yolsuzluğa karşı gösterdiği "sıfır tolerans" ile tanınan Karki hakkında sunulan azil talebinin onaylanması için talebin parlamentoda görüşülüp 601 milletvekilinden en az üçte ikisinin onayını alması gerekiyor.