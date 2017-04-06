Nepal'de Türk İşadamları İçin 7 Yatırım Fırsatı
Nepal, 2022 yılında gelişmekte olan ülkeler sıralamasında yer almayı, 2030 yılında ise orta gelire sahip bir ülke olmayı hedefliyor.
Nepal, 2022 yılında gelişmekte olan ülkeler sıralamasında yer almayı, 2030 yılında ise orta gelire sahip bir ülke olmayı hedefliyor. Bu kapsamda birçok yatırım planlayan Asya ülkesinde Türk işadamları için de fırsatlar var.
Kaynak: Dunya.com
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