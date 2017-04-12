Nepal'de Kaybolan Pakistanlı Emekli Askerden Haber Alınamıyor

İSLAMABAD (AA) – Nepal'in Hindistan sınırındaki bir kentte kaybolan Pakistanlı emekli ordu mensubundan 6 Nisan'dan bu yana haber alınamıyor.



Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, emekli Yarbay Muhammed Habib'in geçen perşembe Nepal'in Lumbini kentine ulaştıktan kısa süre sonra kaybolduğu belirtildi.



Habib'in ailesi tarafından yapılan açıklamada ise kendisinin Nepal'e bir iş mülakatı dolayısıyla gittiği ve ailesiyle en son 6 Nisan'da iletişime geçtiği bildirildi.



Pakistan hükümet kaynakları, Habib'in bulunması için girişimlerin sürdüğünü kaydetti.



Öte yandan, yerel medyada yer alan haberlerde, Habib'in, Pakistan askeri mahkemesinin casusluktan yargılanan Hint ordusundan emekli Kulbushan Jadhav'ı idama mahkum etmesine misilleme olarak, Hint istihbaratı tarafından kaçırılmış olabileceği iddia edildi.