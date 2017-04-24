Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Çocuklarının 23 Nisan Heyecanı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu ve çocuk yuvasında barınan çocuklar için İMKB Anadolu Lisesinin kardeşliğe Uzanan El projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.



Aziziye ilçesinde bulunan Bora Parkta düzenlenen etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, İMKB Anadolu Lisesi Müdürü Ali Polat, Aile ve Sosyal Politikalar Şube Müdürü Cevat Çimen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanları ve çocuklar katıldı.



Etkinliğe katılan çocuklar, yüzme havuzunda yüzerek, halı sahada maç yaptı. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlbaş, İMKB Anadolu Lisesi yönetici ve öğrencilerine böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür etti.



Nene Hatun Çocuk Yetiştirme yurdu ve çocuk Yuvasında barınan çocukların İMKB Lisesinde okuyan öğrencilerle sürekli iletişim halinde olduğunu anımsatan İlbaş, "İMKB Anadolu Lisesi yöneticilerine ve öğrencilerine böylesine anlamlı bir projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz. Sosyal sorumluluk gereği yapılan bu etkinlikler çocuklarımızı mutlu ediyor. Çocuklarımızı tarihini bilen, ufkunu gören ve adımlarını buna göre atan bireyler olarak yetiştirmek en büyük görevimiz ve sorumluluğumuzdur Bütün çocukların bayramını yürekten kutluyor, onlara tertemiz ve neşe dolu bir dünya diliyorum." dedi. - ERZURUM