Nemrutta karla mücadele çalışmaları



BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta olan ve yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan Nemrut Krater Gölü'nün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açıldı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar yaşanırken, karla mücadele ekipleri, Bitlis'te çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu Nemrut Dağı eteklerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İlkbahar mevsiminin gelmesiyle Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklığında artış yaşanırken, karla mücadele ekipleri Bitlis'te Nemrut Dağında yol açma çalışması yürütüyor. Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, bu yıl karla mücadeleye 5 milyon TL harcadıklarını söyledi. Gazetecilere yaptığı açıklamada bulunan Aydoğdu, burada, "Bitlis'te karla mücadele çalışmalarımızı 29 Nisan tarihi itibari ile sonlandırmayı hedefliyoruz. Bugün itibari ile toplamda 350 köy 293 mezra ile bitlikte 15 bin 444 kilometre karla mücadele programını gerçekleştirdik. Bitlis köy yolu ağımız 2 bin 341 kilometrede 10 ekip, 90 personel ve 70 iş makinesiyle bu mücadeleyi gece gündüz demeden sürdürdük. Bu yıl karla mücadele çalışmalarımıza yaklaşık 5 milyon TL harcanmıştır" dedi.

Nisan ayı biterken hala Bitlis'te metrelerce karla mücadele ettiklerini ifade eden Aydoğdu, "Yılda Bitlis'e düşen kar ortalaması 10 metre civarındadır. Bu da şuanda olduğumuz Nemrut Dağında kendisini gösteriyor. Bitlis'in en yüksek yerlerinden biri olan Nemrut Dağı ve civar köylerinin 10 ile 2 metre kar yükü aldığından dolayı karla mücadele çalışmalarımızda sona kaldı. Ancak bugün itibari ile karla mücadelemizi sonlandırıp Nemrut Dağımızı yayla turizmine açmayı hedefliyoruz. Diğer illere nazaran Bitlis'te kar yükünün fazla olması ve coğrafi yapının sarp olmasından dolayı karla mücadeleye gelen ekstra bir para bulunmamaktadır. Yatırım amaçlı gelen parayı karla mücadelede sarf etmekteyiz. Fakat istirhamımız bunu göz önünde bulundurarak diğer illerinde icmalleri çıkarıldığı zaman bu karla mücadele farkının icmallere yansıtılıp ayrı bir ödenek adı altında ilimize gönderilmesi bizleri memnun edecektir" diye konuştu.