Nemrut Dağına Yabancı Turist Akını

"Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak da bilinen Nemrut Dağı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ile pek çok dev eseri bünyesinde barındırıyor.



"Dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak da bilinen Nemrut dağı, turizm sezonu yaklaşık iki hafta önce açılmasına rağmen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.



Şanlıurfa Bölgesel Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Abdulbaki Karakeçili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye'de ve özellikle Güneydoğu'da tarih turizminde bir sıçrayış olduğunu ifade etti.



Bölgede GAP turları hakkında çok sevindirici haberlerin olduğunu dile getiren Karakeçili, "Daha önce Nemrut'a en çok Japon, Çin ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden turist kafileleri geliyordu, fakat bu yıl İsrail'den turistlerin geldiğini görüyoruz. Bu da bölgemizdeki huzur, güven ve istikrar bakımından oldukça önemlidir. Bölgemizde huzur ve istikrar olduğu sürece Nemrut'un ölmeyen bir değer olduğunu göreceğiz." dedi.



Nemrut Dağı Milli Park görevlisi Bilal Mente ise turizm sezonunun çok kısa sürede açılmasına rağmen Avrupa, Amerika ve İsrail'den çok sayıda turistin geldiğini, gelen ziyaretçi sayısını göz önüne aldıklarında son yılların en büyük turist akınına uğramayı beklediklerini kaydetti.



Nemrut'ta güneşin doğuşuyla aldıkları hazzın tarifinin mümkün olmayacağını dile getiren İsrailli gruptaki arkeologlardan Natali Beser, "Nemrut Dağı tarihi kadar büyüleyici bir mekan. Buraya uzun yıllar önce gelmiştim fakat bu seferki yaşadığım mutluluk daha fazlaydı. Nemrut, gerçekten olağanüstü bir yer. Tarihe meraklı herkesin, mutlaka Nemrut'u görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.



David Leevw ise Nemrut Dağı'nın tarihi, kültürü, doğası, suyu ve havasına hayran kaldıklarını, gittikleri yerde anlatacaklarını söyledi.



İtalya'dan geldiğini belirten tarihçi Dr. Mitya da bu tarihi mekana ev sahipliği yapan ve binlerce yıl bu anıtları koruyan Türk halkına teşekkür etti.



Yabancı ziyaretçiler, küçük çocuklarla bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.