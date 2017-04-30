Nemrut Dağı'nda Sezon Açıldı, İlk Yabancı Kafile İsrailliler Oldu

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'ndeki Nemrut Dağı'nda karın erimesiyle turizm sezonu erken açıldı. Devasa heykelleri bu yıl ilk ziyarete gelen yabancı kafile İsrailli turistler oldu.



UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda, turizm sezonu erken açıldı. 2 bin 206 metre yüksekliğinde devasa tanrı heykellerinin bulunduğu Nemrut Dağı'nın yolundaki kar erken eridi. Yapılan temizliğinin ardından turistler bölgeye gelmeye başladı. Yolun açılması ile birlikte Nemrut'u ziyarete gelen turistler, karlarla kaplı heykelleri inceleme fırsatı buldu. Aralarında arkeologların da bulunduğu İsrailli 20 kişilik turist kafilesi, dağın dört terasını da gezerek heykelleri inceledi. Nemrut'taki dev tanrı heykellerine hayran kalan İsrailliler, herkesin mutlaka bu tarihi değeri görmesi gerektiğini söyledi.



MUTLAKA GÖRÜLMELİ



Gruptaki İsrailli arkeolog Natali Beser, devasa heykellerin büyüleyici olduğunu belirterek, "Nemrut harika bir yer. İlginç bir hikayesi var. Gerçekten olağanüstü bir yer. Tarihe meraklı herkesin mutlaka Nemrut'u görmesini tavsiye ederim" dedi.



David Leevw ise, heykellerden etkilendiğini ve ülkesinde Nemrut Dağı'nı anlatacağını ifade etti.



TURİZMDE UMUT VERİCİ BEKLENTİ



Şanlıurfa Bölgesel Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Abdulbaki Karakeçili de, bu yıl Güneydoğuda turizmin umut verici olduğunu kaydederek şunları söyledi:



"Bölgemizde GAP turları hakkında çok sevindirici haberler ver. Şimdiye kadar Japon, Çin ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden Nemrut Dağı'na turist gelirken, bu yıl ilk yabancı turist kafilemizin İsrail'den gelmesi bizi sevindirdi. Ramazan ayının sonuna kadar bu canlılığın devam edeceğini bekliyoruz. Nemrut, Türkiye'nin ölmeyen bir değeridir."



- Adıyaman