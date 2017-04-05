Nemport Limanı, Zım Line ile Amerika'ya Bağlanacak
ZIM Line 2 Nisan'da ZIM Texas gemisi ile ilk Nemport uğrağını yaparak Ege Bölgesi'ndeki ihracat ve ithalat firmalarına direkt Amerika bağlantısı sağladı.
ZIM Line 2 Nisan'da ZIM Texas gemisi ile ilk Nemport uğrağını yaparak Ege Bölgesi'ndeki ihracat ve ithalat firmalarına direkt Amerika bağlantısı sağladı. Bundan sonra Nemport Limanı'ndan 19 günde New York, 21 günde Norfolk ve 23 günde Savannah limanlarına ulaşım sağlanacak.
Kaynak: Dunya.com
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