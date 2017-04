Neler Oluyor? - 26 Nisan 2017

Konuğumuz Sayın, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş.



Kurtulmuş, canlı yayında yaptığı açıklamada şunları kaydetti;



"MİLLETİN SÖZÜNÜN ÜSTÜNE SÖZ SÖYLEMEYİZ' DENİLMESİ GEREK"



Türkiye'de ilk sefer büyük bir sistem değişikliği kabul edildi. Şimdiye kadar değişim hep askeri darbeler sonucu olmuştu, askerin tankları, silahların gölgesinde olmuştu. Çok şükür Türkiye'de bu değişim bu kez milli iradesiyle olmuştur. Bu seçimin objektif kurallarla gerçekleştiği açıktır. Türkiye en iyi şekilde bu seçimi gerçekleştirmiştir. Referandum sürecinde, seçim günü büyük olaylar olmamıştır. Bu referandumun yapılması bile Türkiye demokrasisini olgunlaştıracak adımlardan birisiydi. Millet bu kararı verdikten sonra, artık hiç kimsenin bundan daha ileriye gitmemesi gerekir. Milletin sözünün üstüne söz söylemeyiz, demesi gerekir. Keşke CHP, 'Eyvallah biz hayır için çalıştık ama olmadı' deseydi daha iyi olacaktı herhalde. Milletin iradesini AİHM'ye götürmek yanlıştır. Fark çok az, biz bunu tekrarlayalım denemez. Sandık en güçlü iradeyse bütün demokratik partilere de bu gücü milletin iradesi destek veriyorsa bunlar kabul edilmeli. AGİT'in gözlemcileri tarafsız değildir. En son AKPM kararı ortada, Avrupa'da bir İslam ve yabancı düşmanlığı var. Türkiye düşmanlığı ortadayken, Türkiye'nin kendi iç meselesini Avrupa'ya taşımak son derece yanlıştır ve onların eline koz vermektir.



"BAYDEMİR'E PKK'NIN GÖLGESİNDEN ÇIKSAYDINIZ' DEDİM"



Amerika'da da Trump 200 bin eksik oyla Başkan oldu. Bu rakamlara göre Amerika ikiye mi bölünmüş diyeceğiz? Referandumda iki seçenek olması bölünmek değildir. AB'ye girelim mi, kalalım mı seçimi yapılsa 1 tane fazla rakam çıksa bu kabul edilecek. Hiç bir şekilde ayrışma olmadı, Türkiye çok daha dinamik ve demokratik bir seviyeye gelindi. Dün AYM'nin toplantısında yine herkes bir arada, siyasi başkanlar bir aradaydı. Hepimiz bu ülkenin ileri gitmesi için çaba sarf ediyoruz. Aynı salonda herkesin olması gayet normal bir tane salon var, HDP'nin temsilcisi Baydemir'de oradaydı. Herkesle sohbet etmek nasıl normalse onunla da normaldir. Keşke HDP olarak siz PKK'nın gölgesinden çıksaydınız manasında bir sözde bulundum, kendisi cevaplar verdi, ben bir şeyler söyledim karşılıklı konuşmamız oldu.



"REFERANDUM SONUÇLARI GAYET BAŞARILIDIR"



Ben bir çok şehirde toplantı yaptım. Bu paketin ne getirip götürdüğü çok bilinmediği için soğuk bakılıyordu ama anlatınca bu durum tersine döndü. Bilmemenin verdiği bir direnç vardı. Tek tek bunları anlattıkça algı yukarıya doğru çıktı. Evet kampanyası yürütenlerin son 3-4 haftada yukarıya çıktığını belirtebilirim. Bu bir parti seçimi değil, bu dolayısıyla herhangi bir belediye yada vekil seçimiyle kıyaslanacak bir seçim değildir. Bu doğru yola götürmezdi. Parti olarak AK Parti, MHP, BBP ve bir çok parti oldu. Sonuçta insanlara kimi belediye başkanı seçiyorsunuz diye bir soru sorulmadı. Belediye başkanı seçiminde kim daha fazla oy aldıysa o seçiliyor. Şimdi dolayısıyla belediye seçimine çok sayıda, parti, aday katılacak ve en çok oyu alan başkan olacak. Burada iki soru var, sorulardan hangisi oy alırsa o yükselecekti. Bu referandumun kendi seçimi içinde sonuçlar gayet tatminkar ve iyidir. Milletin kararı her şeyin üzerindedir.



"HAYIR OYU MİLLETİN KARARI, SAYGI DUYMALIYIZ"



CHP'nin yenilgilik psikolojisi içinde böyle şeylerin içine girmesi normal. Dileriz ki CHP mahcup olacak adımlar atmaz. Elmalarla armutları bir sepetin içine koyup 'bunlar benim' demek olmaz. Hayır oyunu diğer partiler de verdi. Rakamlar bizim partimizden de MHP'den de 'hayır' diyenler olduğunu gösteriyor, bu bir partiye mal edilemez. Hayır oyu milletin oyudur, ona da saygı duymalıyız. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde uyum yasalarını hazırlayacağız. CHP'nin de bu konuda mutlaka katkısı olacaktır, şunu diyemez herhalde 'Ben oynamıyorum, ben istemiyordum bu değişikliği' demezler herhalde. Şimdi böyle diyebilirler ama sonradan Türkiye'nin iyiliği için görüşleri değişecektir.



ERKEN SEÇİM OLACAK MI?



Erken seçimi Türkiye'nin gündeminden çıkarmak lazım. Türkiye'nin şuanda güçlü bir şekilde halkın oyunu almış bir hükümet var. Bir an evvel bu yasaları çıkararak yola devam etmektir.



"BAKANLAR KURULU HER ZAMAN DEĞİŞECEKTİR"



Şu anda partimiz açısından ilk başta acil olan sayın Cumhurbaşkanımızın partiye dönmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız için doğal olan lideri olduğu partinin başına gelecektir. Bakanlar Kurulu ilk defa değil her zaman değişecektir.



