Nektarin Hasadı Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde nektarin hasadı başladı.

Nektarin Hasadı Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde nektarin hasadı başladı.

Kaynak: Dunya.com

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Silifke, Mersin
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