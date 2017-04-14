Nejat İşler Gümüşlükspor'un Başkanlığından Ayrıldı
Oyuncu Nejat İşler, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Gümüşlükspor'daki görevinden ayrıldığını Twitter hesabından takipçilerine duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde arkadaşıyla Asmalımescit'teki bir barda alkolü fazla kaçırıp merdivenlerden sırt üstü düşen, ardından 3 kişinin yardımıyla taksiyle hastaneye götürülen Nejat İşler'in sağlık sorunları devam ediyor.
GÖREVİ BIRAKTI
Nejat İşler bugün Twitter hesabı üzerinden hayranlarını üzen bir açıklama yaptı.
Gümüşlükspor'da yönetim kurulu başkanlığı yapan İşler, yaptığı açıklamada, ' İş yoğunluğum ve sağlık sorunlarım yüzünden Gümüşlükspor yönetim kurulu başkanlığını bırakıyorum. Görevi devralacak arkadaşlara başarılar dilerim' dedi.
JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLMİŞTİ
Nejat İşler yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle jüri üyeliğini yapacağı 36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüriliğinden de ayrıldı açıklamıştı.
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