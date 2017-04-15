Nejat İşler Başkanlığı Bıraktı

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Gümüşlük Gençlikspor'un başkanlığını yürüten oyuncu Nejat İşler'in, sağlık sorunları nedeniyle başkanlıktan istifa ettiği bildirildi.



Gümüşlük Gençlikspor Basın Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Akif Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İşler'in dün akşam itibarıyla görevini bıraktığını söyledi.



İşler'in hem sağlık sıkıntıları yaşadığını hem de iş yoğunluğu olduğunu belirten Kuruluş, "Nejat Başkan, biraz iş yoğunluğu, biraz sağlık sorunları nedeniyle dinlenmek istiyor. Kendisiyle de konuşmuştuk. Benim için önemli olan mutluluğu, huzuru. Gümüşlükspor olarak bizim bir kurumsal yapımız var." dedi.



"Biz kararına saygılıyız"



Önümüzdeki günlerde kulübün sayfasından bir açıklama yapacaklarını ifade eden Kuruluş, "Biz bu zamana kadar verdiği emeklere teşekkür ediyoruz. Kararına saygılıyız. Birlikte çalışırken de bizim için onun sağlığı ve huzuru her şeyden önemliydi. Bundan sonra da öyle olacak." diye konuştu.



Kurtuluş, genel kurul yapılana kadar başkanlığa vekalet edecek birisini kendi aralarında belirleyeceklerini de sözlerine ekledi.