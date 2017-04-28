Nehre Düşen Gencin Arama Çalışmaları İkinci Günde de Devam Ediyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bonzai içtikten sonra nehre düşen ve kimliği henüz belirlenemeyen gencin arama çalışmaları ikinci günde de devam ediyor. Arama çalışmalarına Kocaeli'nden gelen deniz polisleri de destek verdi.



Edinilen bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde Adapazarı ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sakarya Nehri kenarında bonzai içtikten sonra baygın halde nehre düşen genç suda kaybolmuş, ekipler genci aramak için çalışma başlatmıştı. Genci arama çalışmaları ikinci günde de devam ediyor. Sakarya AFAD, Sakarya Arama ve Kurtarma (SAKE) ve Kocaeli'nden gelen deniz polisleri de kaybolan genci arama çalışmalarını devam ettiriyor. - SAKARYA