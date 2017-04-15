Nehirde Mahsur Kalan Köpekleri İtfaiye Kurtardı

Bayburt'ta nehir ortasında mahsur kalan köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Bayburt şehir merkezinden geçen ve bir süredir ıslah çalışması yürütülen Çoruh Nehri'nin ortasında vatandaşlar 3 köpeğin mahsur kaldığını gördü. Köpekleri fark eden vatandaşlar olayı Bayburt Belediye İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveniyle nehrin ortasında çalışmadan dolayı oluşan adacığa ulaştı. Daha sonra köpeği bağlayarak merdivenin üzerine çeken ekipler mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Diğer köpeği de köprü üzerinden itfaiye hortumu sarkıtarak çıkaran ekipler ellerinden kaçırdığı üçüncü köpeği ise çalışma alanı boyunca kovalayarak nehrin kıyısından çıkardı. - BAYBURT