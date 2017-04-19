Nehirde Mahsur Kalan 2 Eşeği Itfaiye Kurtardı

Ağrı'da, sağanak nedeniyle su debisi artan nehirde mahsur kalan 2 eşek kurtarıldı.



Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Murat Nehri'nde sürüklenen ve daha sonra suyun ortasında mahsur kalan 2 eşeği gören vatandaşlar, Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.



İş makinelerinin de hazır bulundurulduğu operasyonda, itfaiye ekipleri suya girerek 2 eşeği kurtardı.



Eşeklerin sahibi Mehmet Kaplan, bahçede otlanan hayvanları çocukların kovaladığını söyledi.



Buradan kaçan hayvanların, girdikleri nehirde mahsur kaldığını belirten Kaplan, "İtfaiye ekiplerine haber verdik. Gördüğünüz gibi nehrin su seviyesi oldukça fazla. İtfaiye ekipleri geldi. İtfaiyeci hayatını tehlikeye atarak hayvanlarımı kurtardı. Çok teşekkür ederim itfaiye ekiplerine." diye konuştu.